Halo solar corona el cielo de Guatemala durante celebración mundialista

Un brillante y colorido halo solar se formó presagiando la lluvia en el territorio guatemalteco.
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Muchos guatemaltecos, amantes de estos eventos naturales, se inspiran con esta aparición y no pierden la oportunidad de tomar fotografías.
En ciertas culturas y tradiciones místicas verlo representa una bendición divina, energía positiva o un presagio de buena suerte.
Para los mayas simboliza momentos de transformación profunda o la llegada de un nuevo ciclo, gracias a que anuncia lluvias cercanas debido a la humedad que delata en las alturas.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), un halo solar se produce por el intenso calor en el ambiente, aunque también se genera previo a una fuerte lluvia.
Según los especialistas, el fenómeno se forma por una mínima cantidad de agua en la atmósfera, cuando una gota de lluvia atraviesa los rayos del Sol y se forma el anillo.
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