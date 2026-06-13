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Halo solar corona el cielo de Guatemala durante celebración mundialista

  • Por Selene Mejía
13 de junio de 2026, 14:06
El evento se formó dbido al clima. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

El evento se formó dbido al clima. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Un brillante y colorido halo solar se formó presagiando la lluvia en el territorio guatemalteco. 

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Muchos guatemaltecos, amantes de estos eventos naturales, se inspiran con esta aparición y no pierden la oportunidad de tomar fotografías. 

En ciertas culturas y tradiciones místicas verlo representa una bendición divina, energía positiva o un presagio de buena suerte.

Para los mayas simboliza momentos de transformación profunda o la llegada de un nuevo ciclo, gracias a que anuncia lluvias cercanas debido a la humedad que delata en las alturas.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), un halo solar se produce por el intenso calor en el ambiente, aunque también se genera previo a una fuerte lluvia.

Según los especialistas, el fenómeno se forma por una mínima cantidad de agua en la atmósfera, cuando una gota de lluvia atraviesa los rayos del Sol y se forma el anillo.

MIRA: 

halo solar guatemala 1
Foto: Fredy Hernández/Soy502.

halo solar guatemala 3
Foto: Fredy Hernández/Soy502.

halo solar guatemala 2
Foto: Fredy Hernández/Soy502.

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