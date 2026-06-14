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Lewis Hamilton gana el GP de Cataluña y consigue su primera victoria con Ferrari

  • Con información de AFP
14 de junio de 2026, 16:03
F1
El británico Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Cataluña y recortó distancias en la lucha por el campeonato. (Foto: AFP)

El británico Lewis Hamilton conquistó el Gran Premio de Cataluña y recortó distancias en la lucha por el campeonato. (Foto: AFP)

Lewis Hamilton consiguió este domingo su primera victoria con Ferrari en una carrera principal de Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Cataluña, disputado en el circuito de Montmeló.

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El británico, siete veces campeón del mundo, aprovechó una estrategia acertada de la escudería italiana y lideró un podio completamente británico, acompañado por George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren).

La carrera dio un giro en la vuelta 41, cuando la avería del Aston Martin de Fernando Alonso provocó la salida del coche de seguridad virtual. Ferrari sacó provecho de la situación para realizar una parada clave que permitió a Hamilton mantener el liderato con neumáticos más frescos que sus principales rivales.

 

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La gran decepción de la jornada fue el abandono del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder del campeonato, quien sufrió un problema de motor a cinco vueltas del final cuando marchaba en posiciones de podio.

Con este resultado, Hamilton alcanzó la victoria número 106 de su carrera y redujo su desventaja en el Mundial respecto a Antonelli, que ahora es de 41 puntos.

 

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Max Verstappen (Red Bull) finalizó cuarto, seguido por Oscar Piastri (McLaren). La Fórmula 1 volverá a la actividad del 26 al 28 de junio con el Gran Premio de Austria.

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