Hermanos son arrollados cuando salían de su centro educativo

La hermana mayor resultó con heridas de gravedad, por lo que fue trasladada hacia un centro asistencial.
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Dos estudiantes fueron atropellados cuando intentaban cruzar la calle tras salir de su centro educativo.
El hecho ocurrió en el kilómetro 159, en jurisdicción de Jardines de Mazatenango.
Los hermanos Heydy Anodaiida Cano Vásquez, de 13 años, y Esdraz Vásquez, de 15, cruzaban la vía cuando un motorista que circulaba a alta velocidad los impactó en el carril derecho.
Tras el hecho, el conductor perdió el control y chocó contra el barandal del puente Quita Calzón. De acuerdo con testigos, el motorista intentó huir del lugar luego del impacto, pero fue retenido por personas que se encontraban en el sector.
No lo dejan escapar
Posteriormente fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para deducir responsabilidades.
Bomberos Voluntarios trasladaron a las víctimas al Hospital Nacional de Mazatenango, e informaron que la menor resultó con lesiones de mayor consideración y quedó internada, mientras que su hermano presentó heridas de menor gravedad.
Ambos se dirigían a su casa en la colonia Ciudad Nueva, Mazatenango, cuando ocurrió el accidente.