"Nuestra búsqueda de la verdad no se detiene", dice hijo de Cristina Siekavizza

-

Este lunes 6 de julio, al cumplirse 15 años de su desaparición, familiares y los hijos de Cristina Siekavizza piden que quien tenga información de su paradero lo haga saber de forma anónima y voluntaria para saber la verdad.

OTRAS NOTICIAS: Reaparecen hijos de Cristina Siekavizza en aniversario de su desaparición

Tras 15 años de su desaparición, este lunes 6 de julio, los hijos de Cristina Siekavizza, comparecieron ante los medios de comunicación y expresaron que mantienen viva la esperanza de encontrar respuestas de la desaparición de su madre y poder darle un descanso digno.

Con esto, junto a familiares y representantes de la Fundación Sobrevivientes recordaron a Cristina y renovaron el llamado para que quien tenga información que permita localizar lo haga saber de forma anónima y voluntaria y así poder dar con su paradero.

"Si alguien tiene información que pueda ayudarnos a encontrar a mi mamá, por más mínima que parezca, le pido que pierda el miedo y la comparta. Después de quince años, nuestra búsqueda de la verdad no se detiene", expresó Roberto José, hijo de Cristina.

El principal sospechoso de la desaparición fue su esposo Roberto Barreda, fallecido el 6 de agosto de 2020, en plena pandemia por complicaciones respiratorias.

María Mercedes y Roberto José, hijos de Cristina Siekavizza recuerdan a su madre Cristina. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Apoyo de la familia

Durante la conferencia de prensa, familiares señalaron que desde el 2011 han sido años de búsqueda en los que se ha movilizado a miles de guatemaltecos con compañas y mensajes de apoyo para evitar que este caso quedara en el olvido.

En su alocución, el padre de Cristina, Juan Luis Siekavizza, recordó cuando la familia inició la búsqueda, luego de conocer de su desaparición e iniciaron las acciones para su ubicación.

Además, destacó el apoyo recibido durante estos años y pidió que cualquier persona que conozca algún detalle lo comparta

A esto se agrega el recordatorio que hicieron los hijos para agradecer el acompañamiento que han tenido, sin antes indicar que mantienen la esperanza de encontrarla y conocer la verdad.

La información que puede compartirse de forma confidencial puede hacerse al teléfono 2245-3000 de la Fundación Sobrevivientes, y a la línea directa del Ministerio Público: 31924642.

*Con información de Estuardo Paredes