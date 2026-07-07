Hijo de guatemaltecos busca un lugar en la Selección Nacional

El joven nació en Michigan, pero su sueño ha sido jugar para el país donde aún viven sus abuelos.
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Ángel Méndez López, hijo de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, dio un paso importante hacia su sueño de ser futbolista profesional al ser convocado a un microciclo de la Selección Sub-17 de Guatemala.
El joven, originario de Grand Rapids, Michigan, juega como defensa para el club Michigan Futbol. Aunque nació en Estados Unidos, asegura que siempre ha querido representar al país donde aún viven su abuela y otros familiares.
Su oportunidad llegó después de destacar en un torneo disputado en Phoenix, Arizona, donde fue observado por un visor de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Ese rendimiento le abrió las puertas para realizar pruebas con la Azul y Blanco.
"Siempre quise representar a Guatemala, siempre quise llevar esa insignia", expresó Méndez, quien afirma que cada partido lo juega pensando en sus padres, sus hermanos y su abuela.
Su tío y entrenador, Anmer Méndez, considera que el joven está preparado para demostrar su talento durante el campamento con la Sub-17, aunque reconoce que su lugar en la selección aún no está asegurado.
El defensor estará con los otros seleccionados para el microciclo esta semana en Guatemala, donde espera ganarse ese anhelado puesto.
*Con información de Fox 17 News