VIDEO: violenta pelea entre pilotos y ayudantes termina en disparos

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La acalorada pelea por "pasaje" terminó con batazos, puñetazos y un herido de bala.

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Una pelea entre pilotos y ayudantes de dos buses extraurbanos se registró este martes en la ruta Interamericana.

Un video, compartido en redes sociales, muestra cómo dos buses se estacionan en plena calle. De inmediato, tres hombres de bajan de uno de los transportes para para gritarle al ayudante del otro bus.

Luego, comienza la pelea entre batazos, puñetazos y empujones.

Al final del video, se escucha cómo alguien de adentro dispara contra uno de los del otro bus.

Mira aquí las imágenes:

Conductores y ayudantes se enfrentan a golpes por pasaje en la Ruta Interamericana. pic.twitter.com/w1V74EtKQJ — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) July 7, 2026

Este tipo de acciones pone en peligro no solo a los pasajeros, también a los conductores que transitan por la zona.

La "guerra por el pasaje" es una problemática constante en las rutas extraurbanas de Guatemala, especialmente en la ruta Interamericana.

Según reportes de las autoridades, la competencia desmedida por ganar pasajeros lleva a pilotos a realizar maniobras peligrosas y enfrentamientos físicos violentos.