"Hogwarts Sinfónico", la magia de la saga en Guatemala

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La música de la saga ocurrida en la famosa escuela de magia llega a la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el concierto "Hogwarts Sinfónico".

El soundtrack de las películas de Harry Potter se podrá disfrutar en una noche cargada de nostalgia, hechizos y ritmo en familia.

Las composiciones más emblemáticas de la saga prometen transportarte a los partidos de Quidditch y las aventuras de Harry, Hermione y Ron.

Este es un homenaje a los compositores John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat de la mano de músicos guatemaltecos.

El universo creado por J. K. Rowling también podrá ser recreado por sus asistentes ya que podrás asistir representando a tus casas favoritas de Hogwarts y formar parte de una celebración.

¿Cuándo será el concierto"Hogwarts Sinfónico" en Guatemala?

La cita es el 26 de julio de 2026 a partir de las 06:00 p. m.

¿Dónde será el concierto"Hogwarts Sinfónico" en Guatemala?

Será en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 Calle 3-81, Zona 1.

Precios de boletos para el "Hogwarts Sinfónico"

Las entradas a la venta en: https://tickt.live, ingresa aquí.

El valor es: Platea Q.350* Balcón I Q.300* Balcón II Q.250* *Aplica cargo de boletera.

Un evento a beneficio de la Fundación Cultural Imeri.

Acerca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería

Es la escuela de magia ficticia donde transcurre gran parte de la historia de la saga de libros y películas de Harry Potter.

Se trata de un internado al que asisten jóvenes magos y brujas de 11 a 17 años para aprender a controlar sus poderes y desarrollar sus habilidades.