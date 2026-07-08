"Hogwarts Sinfónico", la magia de la saga en Guatemala

La música de la saga ocurrida en la famosa escuela de magia llega a la Gran Sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias en el concierto "Hogwarts Sinfónico".
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El soundtrack de las películas de Harry Potter se podrá disfrutar en una noche cargada de nostalgia, hechizos y ritmo en familia.
Las composiciones más emblemáticas de la saga prometen transportarte a los partidos de Quidditch y las aventuras de Harry, Hermione y Ron.
Este es un homenaje a los compositores John Williams, Patrick Doyle, Nicholas Hooper y Alexandre Desplat de la mano de músicos guatemaltecos.
El universo creado por J. K. Rowling también podrá ser recreado por sus asistentes ya que podrás asistir representando a tus casas favoritas de Hogwarts y formar parte de una celebración.
¿Cuándo será el concierto"Hogwarts Sinfónico" en Guatemala?
La cita es el 26 de julio de 2026 a partir de las 06:00 p. m.
¿Dónde será el concierto"Hogwarts Sinfónico" en Guatemala?
Será en la Gran Sala "Efraín Recinos" del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 Calle 3-81, Zona 1.
Precios de boletos para el "Hogwarts Sinfónico"
Las entradas a la venta en: https://tickt.live, ingresa aquí.
El valor es: Platea Q.350* Balcón I Q.300* Balcón II Q.250* *Aplica cargo de boletera.
Un evento a beneficio de la Fundación Cultural Imeri.
Acerca del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería
Es la escuela de magia ficticia donde transcurre gran parte de la historia de la saga de libros y películas de Harry Potter.
Se trata de un internado al que asisten jóvenes magos y brujas de 11 a 17 años para aprender a controlar sus poderes y desarrollar sus habilidades.