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¡Leyenda viva! Caifanes vuelve al corazón de los guatemaltecos

  • Por Selene Mejía
01 de junio de 2026, 12:24
la banda de rock se presentará en el país. (Foto: Caifanes)

la banda de rock se presentará en el país. (Foto: Caifanes)

La leyenda del rock en español Caifanes regresa a Guatemala para recordar los grandes éxitos que marcaron una era. 

OTRAS NOTICIAS: Alejandro Marcovich de Caifanes está en coma

"La célula que explota" será parte de los coros de los fanáticos frente a los músicos mexicanos. 

La última vez que la banda visitó el país fue 2023 y dejó sus notas guardadas en los corazones de los nacionales. 

Caifanes

La música de banda mexicana de rock alternativo es considerada como uno de los actos más innovadores e influyentes en el rock latinoamericano durante el siglo xx.

Inició en 1987 e hizo una pausa en 1995, en 2011 marcó su regreso hasta la actualidad. Inició como un cuarteto conformado por Saúl Hernández (guitarra y voz), Alfonso André (batería), Sabo Romo (bajo) y Diego Herrera (teclados, saxofón y percusiones), lanzando en 1988 su álbum debut homónimo Caifanes. En 1989 se unió Alejandro Marcovich como guitarra líder quien actualmente se encuentra en coma y muchos esperan con ansias su recuperación.

Fecha

La banda se presentará el 3 de septiembre de 2026 en Forum Majadas.

Boletos

Estarán a la venta en ticketasa. Aquí. Aún no se ha publicado cuáles serán los precios. 

caifanes guatemala

 

  

 

   

 

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