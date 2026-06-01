¡Leyenda viva! Caifanes vuelve al corazón de los guatemaltecos

La leyenda del rock en español Caifanes regresa a Guatemala para recordar los grandes éxitos que marcaron una era.
OTRAS NOTICIAS: Alejandro Marcovich de Caifanes está en coma
"La célula que explota" será parte de los coros de los fanáticos frente a los músicos mexicanos.
La última vez que la banda visitó el país fue 2023 y dejó sus notas guardadas en los corazones de los nacionales.
Caifanes
La música de banda mexicana de rock alternativo es considerada como uno de los actos más innovadores e influyentes en el rock latinoamericano durante el siglo xx.
Inició en 1987 e hizo una pausa en 1995, en 2011 marcó su regreso hasta la actualidad. Inició como un cuarteto conformado por Saúl Hernández (guitarra y voz), Alfonso André (batería), Sabo Romo (bajo) y Diego Herrera (teclados, saxofón y percusiones), lanzando en 1988 su álbum debut homónimo Caifanes. En 1989 se unió Alejandro Marcovich como guitarra líder quien actualmente se encuentra en coma y muchos esperan con ansias su recuperación.
Fecha
La banda se presentará el 3 de septiembre de 2026 en Forum Majadas.
Boletos
Estarán a la venta en ticketasa. Aquí. Aún no se ha publicado cuáles serán los precios.