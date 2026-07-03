Hombre es capturado momentos después de cometer un robo de Mazatenango

- Tras capturar al hombre le incautaron una réplica de arma de fuego y una moto sin placas. OTRAS NOTICIAS: Municipalidad de San José Pinula se pronuncia tras video viral de agentes de la PMT Un presunto asaltante fue capturado por agentes de la Policía Nacional Civil luego de intentar escapar tras asaltar a un peatón con una réplica de arma de fuego, en la ruta que de Mazatenango conduce a la aldea San Rafael Tierras del Pueblo. El detenido fue identificado como Jade Daniel Vega Calderón, de 24 años, quien fue sorprendido por policías en el momento en que despojaba a su víctima de Q535 bajo amenazas de muerte. Vega Calderón, fue reconocido por los vecinos y señalado de cometer varios asaltos en el sector. (Foto: PNC) Jorge Aguilar, vocero policial, informó que Vega Calderón se movilizaba en una motocicleta sin placas de circulación y, al notar la presencia de los agentes, emprendió la huida, pero fue interceptado a pocos metros. De acuerdo con investigadores, el objeto incautado al sospechoso corresponde a una réplica no letal, por lo que podría enfrentar cargos por robo agravado o amenazas. Vecinos indicaron a las autoridades que el capturado estaría vinculado a varios asaltos cometidos en distintos sectores de Mazatenango, donde presuntamente utilizaba motocicleta para facilitar su escape. En esta moto intento darse a la fuga Vega Calderón, de los agentes policiacos. (Foto: PNC)