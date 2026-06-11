Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Un ataque armado antes del amanecer deja a un fallecido en San José Pinula

  • Con información de Dirlyn González/Colaboradora
11 de junio de 2026, 09:51
El ataque armado sucedió&nbsp;antes del amanecer en San José Pinula. (Foto ilustrativa: iStock)

El ataque armado sucedió antes del amanecer en San José Pinula. (Foto ilustrativa: iStock)

El fallecido quedó tendido en el suelo de un callejón del sector.

OTRAS NOTICIAS: ¡Persecución! Terroristas se enfrentan a balazos con agentes de la PNC

Un hombre murió durante un ataque armado ocurrido en el callejón El Sauce, ubicado en la aldea Ciénaga Grande, municipio de San José Pinula.

El hecho fue reportado a los Bomberos Voluntarios de la 69 Compañía, quienes acudieron al lugar tras recibir la alerta y a su llegada, hicieron la evaluación correspondiente a la víctima, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego.

Sin embargo, determinaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, fue identificado como Valentín Amílcar López, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo de un callejón.

El área ha sido resguardada mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer el móvil del ataque armado, señaló la Policía Nacional Civil.

Autoridades procesan la escena donde murió Valentín Amílcar López. (Foto: Captura de pantalla)
Autoridades procesan la escena donde murió Valentín Amílcar López. (Foto: Captura de pantalla)

En otro hecho

Un ataque armado se reportó en la zona 6 de Mixco, donde un hombre que se dedicaba a la crianza de cerdos perdió la vida.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre una persona herida de bala, sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Familiares identificaron al fallecido como Francisco Esteban Girón López, de 43 años, quien recientemente había regresado de Estados Unidos. 

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del hecho y dar con los criminales.

Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima falleció a causa de heridas de bala. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)
Bomberos Municipales atendieron la emergencia y confirmaron que la víctima falleció a causa de heridas de bala. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar