Un ataque armado antes del amanecer deja a un fallecido en San José Pinula

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El fallecido quedó tendido en el suelo de un callejón del sector.

Un hombre murió durante un ataque armado ocurrido en el callejón El Sauce, ubicado en la aldea Ciénaga Grande, municipio de San José Pinula.

El hecho fue reportado a los Bomberos Voluntarios de la 69 Compañía, quienes acudieron al lugar tras recibir la alerta y a su llegada, hicieron la evaluación correspondiente a la víctima, quien presentaba múltiples heridas causadas por proyectil de arma de fuego.

Sin embargo, determinaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, fue identificado como Valentín Amílcar López, cuyo cuerpo quedó tendido en el suelo de un callejón.

El área ha sido resguardada mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer el móvil del ataque armado, señaló la Policía Nacional Civil.

Autoridades procesan la escena donde murió Valentín Amílcar López. (Foto: Captura de pantalla)

En otro hecho

Un ataque armado se reportó en la zona 6 de Mixco, donde un hombre que se dedicaba a la crianza de cerdos perdió la vida.

Bomberos Municipales fueron alertados sobre una persona herida de bala, sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Familiares identificaron al fallecido como Francisco Esteban Girón López, de 43 años, quien recientemente había regresado de Estados Unidos.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del hecho y dar con los criminales.