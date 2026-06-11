Hombre que recién había vuelto de EE.UU fue asesinado en Mixco

El hombre se dedicaba a la crianza de cerdos, al dirigirse a alimentarlos, lo interceptaron y atacaron.
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Un hombre que se dedicaba a la crianza de cerdos fue asesinado en un ataque armado durante la mañana de este jueves en un camino de terracería rodeado de vegetación, en la colonia Lo de Bran, zona 6 de Mixco. El ataque ocurrió en la 11 avenida y 26 calle del sector.
Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre una persona herida de bala y acudieron al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.
Familiares identificaron al fallecido como Francisco Esteban Girón López, de 43 años, quien recientemente había regresado de Estados Unidos. Según relataron, se dedicaba a la crianza de cerdos.
La investigación preliminar señala que el fallecido caminaba hacia el área donde mantenía a los animales para alimentarlos, como lo hacía cada mañana, cuando fue sorprendido por los atacantes.
Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del hecho y dar con los criminales.