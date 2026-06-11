Hombre que recién había vuelto de EE.UU fue asesinado en Mixco

Un hombre que se dedicaba a la crianza de cerdos fue asesinado en un ataque armado durante la mañana de este jueves en un camino de terracería rodeado de vegetación, en la colonia Lo de Bran, zona 6 de Mixco. El ataque ocurrió en la 11 avenida y 26 calle del sector.

Los Bomberos Municipales fueron alertados sobre una persona herida de bala y acudieron al lugar para brindarle asistencia. Sin embargo, al evaluar a la víctima confirmaron que ya había fallecido debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El crimen ocurrió en un camino de terracería de la colonia Lo de Bran, zona 6 de Mixco. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)

Familiares identificaron al fallecido como Francisco Esteban Girón López, de 43 años, quien recientemente había regresado de Estados Unidos. Según relataron, se dedicaba a la crianza de cerdos.

La investigación preliminar señala que el fallecido caminaba hacia el área donde mantenía a los animales para alimentarlos, como lo hacía cada mañana, cuando fue sorprendido por los atacantes.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer el móvil del hecho y dar con los criminales.

Bomberos acudieron al lugar pero la víctima ya había perdido los signos vitales. (Foto: Jorge Senté/Colaborador)