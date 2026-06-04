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¡Asalto a mano armada! Hombres se roban un auto de car wash en zona 3 (video)

  • Por Jessica González
04 de junio de 2026, 14:01
El hecho quedó grabado en la cámara del comercio. (Foto: captura de video)

El hecho quedó grabado en la cámara del comercio. (Foto: captura de video)

Las imágenes muestran cuando uno de los hombres entra y amenaza al dueño del auto. 

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Un asalto a mano armada quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada dentro de un car wash de la 19 calle, zona 3 capitalina. 

Según muestran las imágenes, un hombre armado irrumpe el negocio y exige al propietario de un picop que le entregue las llaves del vehículo.

Bajo amenazas, la víctima las entrega y en segundos, el sujeto huye en el auto con otros dos cómplices que lo esperaban afuera del negocio.

Mira aquí el video:

Vecinos del sector hacen un llamado a las autoridades, ya que lo robos han aumentado en los últimos días, poniendo en peligro a los comerciantes.

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