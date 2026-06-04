¡Estaba de descanso! Militar muere durante un ataque armado

Durante el ataque, una maestra del sector resultó gravemente herida.
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Un ataque armado cobró la vida de un militar en La Blanca, San Marcos.
Guilivaldo Orozco, de 30 años, miembro activo del Ejército de Guatemala, estaba de descanso cuando pasó a saludar a Claudia de León Castillo, de 43 años, maestra de la localidad.
En ese momento, sujetos desconocidos, que presuntamente lo perseguían, le dispararon en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
Debido a la cercanía con la víctima, la docente también fue alcanzada por los proyectiles.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en el lugar. Al llegar los socorristas, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, mientras que de León fue trasladada a un centro asistencial con heridas de gravedad.
Según información preliminar, Orozco, quien había prestado servicio voluntario como socorrista en una institución del municipio, dejó a su esposa en estado de gestación.
Las autoridades locales ya investigan el crimen para dar con los responsables.