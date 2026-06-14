Iae Break cuenta cómo se salvó de morir junto a Oliver Tree

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El creador de contenido Iae Break contó cómo se salvó de la muerte al negarse a viajar en helicóptero luego de que Oliver Tree lo invitara.

EN CONTEXTO: El video de Oliver Tree previo al accidente en helicóptero

En un video donde se mostró desconsolado, el generador de contenido explicó que él abordaría el transporte aéreo junto a Oliver Tree, sin embargo no aceptó la invitación.

Foto: Redes sociales.

Con lágrimas en los ojos el famoso brasileño contó que conoció a Oliver tan solo días atrás y lo admiró por su carisma, talento y buena vibra, alterado por la noticia dijo que habría sido una de las víctimas, pues el estadounidense trataba de convencerlo de ser parte de este viaje, donde verían desde el aire los puntos más icónicos de la ciudad.

"Hoy viví una impresión muy grande con esta noticia.. yo habría estado en ese helicóptero, en ese accidente, me habían invitado, pero no pude ir porque tenía un compromiso que ya estaba programado", explicó.

Foto: Iae Break.

"Oliver tenía un corazón gigante una persona extremadamente talentosa, enfocada, determinada", siguió, aún sin creer que estaba muerto.

El viaje

El paseo en helicóptero era una actividad turística en Río de Janeiro, Brasil. El vuelo formaba parte de una actividad de producción audiovisual en la que Tree estaba colaborando junto a creadores de contenido, como el influencer argentino Gaspi, sin esperar este trágico final.

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