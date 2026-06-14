El video de Oliver Tree previo al accidente en helicóptero

La última publicación que Oliver Tree dejó en sus redes mostraba su llegada a Brasil junto al influencer Iae Break.
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Un día antes del accidente aéreo en Río de Janeiro que provocó su muerte, Oliver Tree compartió un video descrito como "Gringo por 24 horas en Brasil".
En el video con Break ambos se encontraban en una favela para jugar futbol, también aparece en una moto, cortándose el cabello y en un sin fin de actividades celebrando su primera vez.
Tree se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países llamada "Love You Madly Hate You Badly: World's First World Tour".
Esta gira se lanzó para promocionar su cuarto álbum de estudio y su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.
El clip significa mucho tras el accidente donde perdió la vida.
El accidente ocurrió el domingo 14 de junio por la mañana cuando dos aeronaves chocaron en el aire mientras sobrevolaban un depósito de vehículos eléctricos.
La colisión dejó un saldo de seis muertos e incendió al menos 20 automóviles en el lugar del impacto.
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