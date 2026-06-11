Iba a casa para ver a su hija pero fue asesinado

La esposa de la víctima fue quien lo reconoció.
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"¡Tu niña te estaba esperando Norvin!" gritó con desesperación la esposa de un joven que fue asesinado a balazos en el kilómetro 150, jurisdicción de la aldea Santa Rosalía.
El hecho ocurrió cuando Norvin Obdulio Pérez, de 23 años, se desplazaba en su motocicleta con dirección a la colonia Noruega, donde residía.
En ese momento fue interceptado por sujetos desconocidos que abrieron fuego en repetidas ocasiones hasta causarle la muerte.
Bomberos Voluntarios acudieron a la escena; sin embargo, al evaluarlo confirmaron que las heridas provocadas por los proyectiles le habían arrebatado la vida en el lugar.
Testigos relataron que el ataque inició a unos 20 metros, provocando que la víctima perdiera el control, saliera de la vía e impactara contra mesas y sillas de una tienda, donde quedó sin vida.
Su hija lo esperaba
Familiares llegaron desconsolados al sitio y confirmaron que Norvin había salido de su trabajo e iba hacia su casa a descansar y ver a su hija de apenas 2 años.
La esposa de la víctima, entre lágrimas, exigió justicia, mientras las autoridades recolectaron al menos ocho casquillos de bala en la escena, lo cual será útil para fortalecer la investigación y establecer el móvil del crimen.