Identifican a los fallecidos en masacre registrada en Petén

Las víctimas quedaron dentro de la vivienda.
OTRAS NOTICIAS: Ataque armado en vivienda de Petén deja cinco personas sin vida
La noche del 25 de julio se registró un ataque armado en una vivienda ubicada en San Benito, Petén, donde posteriormente fueron localizadas varias víctimas.
Las autoridades se hicieron presentes y ubicaron a cinco personas muertas con múltiples impactos de bala.
Una sexta víctima quedó gravemente herida.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la identidad de los fallecidos:
- Aurelia Albertina Salinas Canté, de 45 años
- Nombre Perla Esperanza Orellana Ruiz, de 25 años
- Jonathan Francisco Chub Canté, de 28 años
- Francisco Chub Corzo, de 50 años.
- Gerber Josué Chub Canté, de 16 años
La persona que resultó herida fue identificada como Kimberly Gabriela Chub Canté, de 22 años.