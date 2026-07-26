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Ataque armado en vivienda de Petén deja cinco personas sin vida

  • Por Maria Fernanda Gallo
26 de julio de 2026, 11:26
Las víctimas fueron descubiertas muertas dentro de la vivienda. (Foto: RRSS)

Las víctimas fueron descubiertas muertas dentro de la vivienda. (Foto: RRSS)

Una sexta víctima resultó gravemente herida tras el ataque.

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La noche del 25 de julio se escucharon disparos dentro de una vivienda ubicada en San Benito, Petén, donde posteriormente fueron localizadas varias víctimas.

Las autoridades se hicieron presentes y ubicaron a cinco personas muertas con múltiples impactos de balas.

(Foto vía: RRSS)
(Foto vía: RRSS)

En el lugar, se ubicó a una mujer aún con vida, quien fue trasladada de emergencia a un hospital en estado delicado.

Hasta el momento no se ha esclarecido el motivo del crimen. Pero, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya realizan la investigación correspondiente.

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