Ataque armado en vivienda de Petén deja cinco personas sin vida

Una sexta víctima resultó gravemente herida tras el ataque.
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La noche del 25 de julio se escucharon disparos dentro de una vivienda ubicada en San Benito, Petén, donde posteriormente fueron localizadas varias víctimas.
Las autoridades se hicieron presentes y ubicaron a cinco personas muertas con múltiples impactos de balas.
En el lugar, se ubicó a una mujer aún con vida, quien fue trasladada de emergencia a un hospital en estado delicado.
Hasta el momento no se ha esclarecido el motivo del crimen. Pero, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) ya realizan la investigación correspondiente.