Identifican a hombre hallado sin vida dentro de auto en zona 13

El auto permaneció estacionado por varias horas, lo cual alertó a los vecinos del lugar.
EN CONTEXTO: Localizan a un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la zona 13
Vecinos de la colonia Santa Fe, zona 13, dieron aviso a los Bomberos Municipales luego de percatarse que dentro de un vehículo estacionado estaba el cuerpo de un hombre.
Cuando los socorristas llegaron al lugar, confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.
La víctima fue identificada como Juan Carlos Morales Tunches, de 48 años, originario de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Según testigos, el auto estuvo estacionado sobre la 28 calle B y 10a. avenida, por varias horas.
Hasta ahora se desconocen las causas del deceso, pero de acuerdo a información preliminar, pudo tratarse de causas naturales, pues el cuerpo no presentaba señales de violencia.