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Localizan a un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la zona 13

  • Por Reychel Méndez
27 de julio de 2026, 16:38
El reporte indicaba que una persona permanecía inconsciente en el interior de un automóvil pero a la llegada de los socorristas determinaron que ya había fallecido. (Foto: CMB)

El reporte indicaba que una persona permanecía inconsciente en el interior de un automóvil pero a la llegada de los socorristas determinaron que ya había fallecido. (Foto: CMB)

El vehículo llamó la atención de vecinos, ya que llevaba varias horas de estar estacionado con el conductor dentro.

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Vecinos de la colonia Santa Fe en la zona 13 de la ciudad, requirieron el apoyo de Bomberos Municipales en la 28 calle B y 10 avenida, luego de localizar a un hombre inconsciente dentro de un vehículo.

A la llegada de los socorristas, realizaron las revisiones primarias, determinando que la persona ya no contaba con signos vitales. 

Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil (PNC) y acordonó el área en espera del Ministerio Público (MP) para las diligencias de ley.

El hombre fue localizado en el interior de un vehículo en la colonia Santa Fé, zona 13. (Foto: CMB)
El hombre fue localizado en el interior de un vehículo en la colonia Santa Fé, zona 13. (Foto: CMB)

El vehículo llevaba horas parqueado en el lugar

Vecinos y personas que pasaban por la escena indicaron que el automóvil permaneció estacionado desde hacía varias horas y llamó su atención, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro.

Según la información preliminar, el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiorrespiratorio, aunque esto deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.

Hasta ahora, se desconoce la identidad del fallecido.

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