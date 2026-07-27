Localizan a un hombre sin vida en el interior de un vehículo en la zona 13

El vehículo llamó la atención de vecinos, ya que llevaba varias horas de estar estacionado con el conductor dentro.
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Vecinos de la colonia Santa Fe en la zona 13 de la ciudad, requirieron el apoyo de Bomberos Municipales en la 28 calle B y 10 avenida, luego de localizar a un hombre inconsciente dentro de un vehículo.
A la llegada de los socorristas, realizaron las revisiones primarias, determinando que la persona ya no contaba con signos vitales.
Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil (PNC) y acordonó el área en espera del Ministerio Público (MP) para las diligencias de ley.
El vehículo llevaba horas parqueado en el lugar
Vecinos y personas que pasaban por la escena indicaron que el automóvil permaneció estacionado desde hacía varias horas y llamó su atención, por lo que alertaron a los cuerpos de socorro.
Según la información preliminar, el fallecimiento podría estar relacionado con un paro cardiorrespiratorio, aunque esto deberá ser confirmado por las autoridades correspondientes.
Hasta ahora, se desconoce la identidad del fallecido.