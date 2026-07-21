Identifican a tres de los cuatro cuerpos hallados en Villa Nueva

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Los cuerpos de las víctimas fueron localizados amordazados y envueltos en bolsas plásticas y sábanas en la vía pública.

Cuatro cuerpos sin vida fueron hallados la madrugada de este martes 21 de julio en la colonia Ciudad Real I, en la zona 12 de Villa Nueva.

Dos de ellos fueron encontrados en la 2a. avenida y 4a. calle, minutos después fueron localizados los otros dos en la 1a. avenida y 5a. calle de dicho sector.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) indicó que tres de las víctimas ya fueron identificadas, tratándose de Jim Oseas Telón, Dennys Enguelwerti Sarceño Juárez y Andrea Mayte Oscal Azahar, quienes fallecieron por asfixia por estrangulación.

El primer hallazgo ocurrió en la 2a. avenida y 4a. calle de la colonia Ciudad Real I. (Foto: CBM)

La cuarta víctima aún no ha logrado ser identificada, pero el Inacif informó que se trata de un hombre que murió por la misma causa.

Las autoridades investigan el motivo de estos crímenes, aunque no se descarta que podría tratarse de rivalidades de pandillas que operan por la zona.

En la 1a. avenida y 5a. calle de la misma colonia fueron encontrados los otros dos cuerpos. (Foto: CBM)

Durante el pasado fin de semana también fueron encontrados cuatro cuerpos, dos de ellos en Mixco y otros dos en la avenida Petapa, zona 12 capitalina.