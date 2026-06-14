Imágenes: Así quedaron los restos del accidente donde murió Oliver Tree

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Salen a luz en imágenes los restos tras el fatal accidente del choque de dos helicópteros donde falleció Oliver Tree, Gaspi y Lucas Vignale.

Los famosos viajaban en uno de los dos helicópteros que colisionaron este 14 de junio en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos.

Las autoridades señalaron que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente por la gravedad de las quemaduras.

Foto: AFP.

Los helicópteros chocaron la mañana del domingo en el barrio Recreio dos Bandeirantes, oeste de Rio de Janeiro, antes de precipitarse en el estacionamiento de una concesionaria de autos eléctricos. El incendio provocado afectó al menos 20 vehículos, informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas y el otro únicamente al piloto. No hubo sobrevivientes.

URGENTE: Más imágenes sobre la caída de dos helicópteros en Río de Janeiro; Brasil, donde murió el YouTuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree, la mañana de este domingo. Ropa, una billetera y partes de helicópteros cayeron sobre un techo cercano. pic.twitter.com/ObXdICiA7d — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 14, 2026

Tree, de 32 años y célebre por su corte de pelo tipo casco y su excéntrica personalidad, es autor de éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy".

Con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, sus canciones más populares fueron escuchadas más de 700 millones de veces.

Oliver mostró su viaje por Brasil, donde se presentó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países.

Su próximo concierto estaba previsto en Lisboa el 1 de julio.

Imágenes:

Foto: AFP.

Foto: AFP.

Foto: AFP.