Lluvias provocan inundaciones en Santa Apolonia, Chimaltenango (video)

Un conductor grabó la calle inundada mientras pasaba por este tramo.
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Un video compartido en redes sociales evidenció cómo colapsaron las calles tras las fuertes lluvias en Chimaltenango.
El video muestra una calle en ascenso de Santa Apolonia, la lluvia habría provocado que colapsaran los drenajes.
En el video se muestra que una fuerte correntada de agua y lodo que pasa por el lugar, inundando la calle.
Desde el pasado 1 de mayo, ya se contabilizan 432 emergencias a nivel nacional relacionadas a la lluvia, según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).