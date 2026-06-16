Así amanecieron los precios de los combustibles este martes 16 de junio

Desde las primeras horas de este martes 16 de junio, se reflejan los precios de los combustibles en los puntos de servicio del país.
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Este 16 de junio se ha oficializado el cambio en los precios de los combustibles a nivel nacional en los puntos de servicio del país.
El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer los precios de referencia para esta semana y que deberían mantenerse hasta el 22 de junio del año en curso.
A diferencia de la semana pasada, este martes se reporta que la gasolina super y regular disminuyeron Q 0.22, mientras que el diesel disminuyó Q 1.97
Para esta semana los precios de referencia por galón reflejan que la gasolina super estará en Q. 33.85, la regular en Q 32.85 y la diesel en Q 30.25.