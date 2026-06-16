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Así amanecieron los precios de los combustibles este martes 16 de junio

  • Por Reychel Méndez
16 de junio de 2026, 06:46
Estos serán los precios de los combustibles para esta semana. (Foto ilustrativa: iStock)

Estos serán los precios de los combustibles para esta semana. (Foto ilustrativa: iStock)

Desde las primeras horas de este martes 16 de junio, se reflejan los precios de los combustibles en los puntos de servicio del país.

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Este 16 de junio se ha oficializado el cambio en los precios de los combustibles a nivel nacional en los puntos de servicio del país.

El Ministerio de Energía y Minas dio a conocer los precios de referencia para esta semana y que deberían mantenerse hasta el 22 de junio del año en curso.

A diferencia de la semana pasada, este martes se reporta que la gasolina super y regular disminuyeron Q 0.22, mientras que el diesel disminuyó Q 1.97

Estos son los precios que se mantendrán durante esta semana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)
Estos son los precios que se mantendrán durante esta semana. (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Para esta semana los precios de referencia por galón reflejan que la gasolina super estará en Q. 33.85, la regular en Q 32.85 y la diesel en Q 30.25.

Precios de referencia compartidos por el Ministerio de Energía y Minas. (Foto: MEM)
Precios de referencia compartidos por el Ministerio de Energía y Minas. (Foto: MEM)

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