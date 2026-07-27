Imprudencia al volante: conductor provoca accidente de tránsito (video)

El percance vial quedó grabado en video y fue compartido en las redes sociales.
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Un accidente de tránsito ocurrió en la ruta a Santa Elena Barillas, en Villa Canales, debido a la imprudencia de un conductor, según se observa en una grabación.
En las imágenes se ve el momento en que una camioneta gira hacia la izquierda y ocupa el carril contrario sin antes detenerse.
Un motorista que transitaba en el otro carril no logra detenerse y a pesar que intenta esquivar al vehículo, termina chocando en un costado del mismo y cae sobre la cinta asfáltica frente a otro conductor que iba grabando su camino.
El conductor de la camioneta aparentemente iba a retornar, pero terminó provocando una colisión y dejando herida a una persona.