Motoristas colisionan en la vía exclusiva del Transmetro

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Por querer rebasar la fila de vehículos, terminaron accidentándose sobre la vía exclusiva del Transmetro.

Durante la mañana de este martes 16 de junio se reportó un accidente de tránsito en calzada Aguilar Batres y 35 calle, donde dos motoristas colisionaron.

Henry Quevedo, vocero de la PMT de Villa Nueva indicó que el accidente surgió cuando uno de los motoristas transitaba a excesiva velocidad por la vía exclusiva del Transmetro y el segundo motorista intentó ingresar a este espacio, dónde terminaron colisionando.

Rápidamente llegaron al lugar Bomberos Municipales y atendieron a los afectados. Tras realizar los primeros auxilios, determinaron que uno de ellos debía ser trasladado a un centro asistencial debido a los golpes.

En las imágenes se puede observar que las motocicletas quedaron destruidas tras el impacto.

Motoristas que imprudentemente circulan en la via exclusiva para @TransmetroGuate colisionan en calzada Aguilar Batres y 36 calle. Conduzca con responsabilidad.#TransitoVN pic.twitter.com/CefD4WxkAC — TRANSITO VILLA NUEVA (@PMT_VILLANUEVA) June 16, 2026

Sanciones y frecuencia de motoristas

El vocero de la PMT de Villa Nueva, indicó que el caso fue remitido a la Policía Municipal de Tránsito de la Ciudad de Guatemala debido a la ubicación donde surgió el accidente.

También mencionó que durante el percance, se visualizó que otros motoristas utilizaron esta vía para transitar, sin importar la presencia de los agentes.

Por aparte, Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, indicó que en días hábiles, se multan cerca de 50 motoristas que utilizan espacios para transportes colectivos.

Además, indicó que la multa impuesta a los motoristas que circulan por estos espacios es de Q400.00