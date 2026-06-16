¡Encontraron hogar! Esto sucedió con los gatos abandonados en un costal en Antigua

Durante la mañana del pasado lunes 15 de junio, Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala rescataron a una gata y a sus tres crías, luego de haber sido abandonadas dentro de un costal a un costado de la entrada de las Ruinas de la Ermita de la Santa Cruz.

Inicialmente, vecinos llamaron a los socorristas porque se creía que se trataba de un bebé abandonado. Sin embargo, a la llegada de los bomberos, determinaron que se trataba de cuatro gatunos.

Los gatos fueron trasladados a la estación de los bomberos y solicitaron ayuda para poder encontrar una familia que pudiera adoptarlos.

En cuestión de horas, los gatos fueron adoptados. (Foto: Bomberos Voluntarios Antigua Guatemala)

Según información compartida por los socorristas, varias personas llamaron a la estación para poder adoptar, sin embargo, por la edad de los gatos, se necesitaba que las crías permanecieran con la madre.

Por horas de la tarde, una mujer indicó que podía hacerse cargo de todos y terminó llevándoselos a su nuevo hogar.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para hacer conciencia de la vida animal y de su bienestar.

La mujer fue a la estación para poder adoptar a la familia gatuna. (Foto: Bomberos Voluntarios Antigua Guatemala)