¡Imprudencia al volante! Bus se va contra la vía en San José Pinula (video)

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Captan a piloto en pleno tránsito conduciendo contra la vía para avanzar en San José Pinula.

Un video se ha compartido en redes sociales donde se observa a al conductor de un bus, con pasajeros a bordo, conduciendo contra la vía.

Este hecho quedó registrado en la 8a. avenida final, del municipio de San José Pinula.

En el video se observa bastante afluencia vehicular durante la mañana del viernes 19 de junio, por lo que el conductor del bus decide irse contra la vía.

#santainespinula #sanluisletran #lagunabermeja #SantaCatarinaPinula ♬ sonido original - SJP DONDE LA VERDAD SE EXPONE @sjpdlvse Última hora!!! Nos mandan el siguiente video donde se observa a un piloto de las rutas josefinas poniendo en riesgo la integridad de pilotos y motoristas esto a mediciones del centro comercial el encuentro, al hacer una maniobra arriesgada, piloto de bus extraurbano sin ninguna precaución y sin importarle nada sigue como RAIPODOS Y FURIOSOS para poder avanzar en la cola, se espera que la municipalidad de san José pinula pues tome medidas drásticas ante este piloto irresponsable y temerario para que pueda rendir cuentas y dejar de hacer este tipo de maniobras arrisgadas SJPDLVSE Y CSGT #residencialessanjosepinula

Este acto imprudente pudo causar una tragedia, ya que varios motoristas circulaban en el lado contrario cuando de sorpresa apareció el transporte.

EMETRA ha informado que está práctica ilegal es frecuente en los conductores, quienes arriesgan su vida y la de los demás por conducir contra la vía.

Autoridades de tránsito han redoblado los esfuerzos para poder parar estas acciones de los conductores, que aún sancionados y con vehículos confiscados continúan persistiendo esta incorrecta práctica.