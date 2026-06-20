Ataque armado deja dos hombres fallecidos dentro un auto en el Periférico (video)

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Disparos en pleno tránsito del Anillo Periférico la noche del 19 de junio, deja a dos hombres fallecidos.

Sujetos desconocidos iniciaron a disparar contra un vehículo que circulaba sobre el Anillo Periférico, 30 calle zona 7, entre Asentamiento Las Torres y puente El Incienso.

Dentro de este transporte se conducían dos hombres, quienes resultaron heridos por múltiples proyectiles de bala.

Hecho armado con saldo de 2 personas fallecidas dentro de automóvil.



Periférico 30 calle zona 7, entre Asentamiento Las Torres a puente El Incienso.



Ministerio Público arribando al área. pic.twitter.com/GXqHsrPnBw — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 20, 2026

El momento causó impacto dado que se generó en pleno tránsito la noche del viernes 19 de junio.

Bomberos Voluntarios acudieron a socorrer a las víctimas, pero al llegar confirmaron que murieron dentro del vehículo.

Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades, quienes investigan las causas del crimen.