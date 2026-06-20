Ataque armado deja dos hombres fallecidos dentro un auto en el Periférico (video)

Disparos en pleno tránsito del Anillo Periférico la noche del 19 de junio, deja a dos hombres fallecidos.
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Sujetos desconocidos iniciaron a disparar contra un vehículo que circulaba sobre el Anillo Periférico, 30 calle zona 7, entre Asentamiento Las Torres y puente El Incienso.
Dentro de este transporte se conducían dos hombres, quienes resultaron heridos por múltiples proyectiles de bala.
El momento causó impacto dado que se generó en pleno tránsito la noche del viernes 19 de junio.
Bomberos Voluntarios acudieron a socorrer a las víctimas, pero al llegar confirmaron que murieron dentro del vehículo.
Las víctimas no han sido identificadas por las autoridades, quienes investigan las causas del crimen.