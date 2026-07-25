Incautan Q9 millones en cocaína y capturan a cuatro en Zacapa

En un operativo efectuado en Zacapa, autoridades policiales y del MP incautaron más de Q9 millones en cocaína y reportaron la captura de 4 personas.
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Elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), en coordinación con el Ministerio Público (MP), incautaron más de Q9 millones en cocaína y capturaron a 4 personas.
El operativo policial se realizó en el kilómetro 147 de la ruta CA-10, sector Zapaca, en donde al inspeccionar un vehículo tipo picop, marca Toyota, color rojo se localizó un doble fondo o "caleta" en la palangana.
Al descubrir dicho fondo, se localizó que en este se transportaban 94 paquetes con cocaína, cuyo avalúo se determinó que podría tratarse de valor de más de Q9 millones.
En el lugar fue detenido William "N" de 49 años. Además, en el mismo operativo fueron capturados José "N" de 32, Andoni "N" de 21 y Manuel "N" de 25 quienes fueron puestos a disposición del juzgado correspondiente para que resuelvan su situación legal.