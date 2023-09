La inesperada reacción de Bizarrap a impactantes fotos de Shakira

-

El productor argentino dejó un curioso comentario en las nuevas fotografías de Shakira que no pasó desapercibido.

Recientemente, Shakira escandalizó a sus seguidores tras publicar una serie de fotografías que la muestran en su faceta más "flexible". Esto, con el fin de mostrar cómo se preparaba para la presentación que realizará en los premios MTV VMA's.

La cantante asistirá a la ceremonia programada para este martes en Nueva Jersey. Y aunque su intervención será una sorpresa, con las imágenes publicadas reveló una idea de lo que podría pasar ese día en el escenario.

Incluso, el mismo Bizarrap, con quien logró récords mundiales meses atrás por una colaboración musical, dejó un curioso comentario en la publicación que seguidores no pasaron por alto.

"¿Una loba en el armario?", escribió el argentino. Esto, en referencia a que las poses de Shakira en las tomas podrían tratarse de una coreografía para interpretar su canción "Loba".

La barranquillera se convertirá en la primera latina en recibir el premio Video Vanguard Award de los MTV este martes 12 de septiembre y se prepara para su presentación en dicho evento.

El VMA reconocerá el impacto y la influencia de Shakira en la denominada "cultura MTV", por cuenta de sus videos y producciones audiovisuales.

Artistas de la talla de The Beatles, David Bowie, Madonna, Peter Gabriel, Michael Jackson, Janet Jackson, Bon Jovi, Guns N' Roses, The Rolling Stones, entre muchos otros han recibido este reconocimiento.