¡Por poco y no sale! La fuerte confesión de Shakira sobre su sesión con Bizarrap

La cantante colombiana dio una nueva entrevista en la que habla de su nueva vida en Miami, y otros detalles de su carrera musical.

Una vez más, Shakira ha decidido abrir su corazón a los medios internacionales y esta vez lo hizo en una entrevista para Primer Impacto.

La cantante colombiana se sentó a platicar con la presentadora mexicana Alejandra Espinoza, con quien habló sobre su vida actual ahora en Miami con sus hijos, Sasha y Milan.

Pero también tocó temas sensibles tras su ruptura con Gerard Piqué en junio del 2022. Incluso, hizo una revelación respecto a la polémica canción con Bizarrap, donde le lanza fuertes dardos a su ex.

Shakira en entrevista con Primer Impacto. (Foto: Captura de video)

La confesión llegó luego de que la presentadora le preguntara sobre el éxito mundial que logró su colaboración con el argentino.

"No pensé que iba a ser tan emblemática. Mucha gente alrededor mío y mi equipo me decían: 'No, no vas a sacar esa canción Shakira'", reveló ante las cámaras.

Según la barranquillera, muchas personas le debatían la letra de la canción por los constantes ataques a Piqué y hasta a su novia, Clara Chía Martí, por lo que no estaban de acuerdo con que la lanzara.

@Shakira no pensó lo emblemática que llegaría a ser su éxito la "Shakira Music Sessions #53"

A pesar de la negativa de su equipo a la canción pic.twitter.com/VQsbrZtMky — Club Shakira Bquilla ‍♀️‍‍ (@ShakiQuilla) July 14, 2023

"Y yo dije no, yo no soy una empleada de las Naciones Unidas, una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que expresarme", agregó Shakira, dejando claro que nunca se hizo para atrás.

Durante la charla, la famosa también destacó el agradecimiento a sus fans en todo el mundo pues en los últimos meses su carrera musical ha logrado varios reconocimientos.

"Creo que tengo los mejores fans del mundo. Son lo más lindo. Me conocen tanto, me comprenden, me acompañan, me defienden... Me siento muy arropada por ellos", puntualizó la cantante.

Mira aquí la entrevista: