Entre música y letras inicia Filgua 2026: fechas, horarios y actividades

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La XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala FILGUA fue inaugurada entre música y la reunión de personalidades de la literatura. Entérte de las fechas, horarios y actividades.

La Dra. Rigoberta Menchú Tum, líder indígena maya quiché guatemalteca, primera mujer indígena en recibir el Premio Nobel de la Paz recibió con alegría el evento que es dedicado a su nombre, junto al presidente Bernardo Arévalo. La Marimba de Bellas Artes fue la encargada de añadir música a este evento.

Alemania es el país invitado este año con el tema "Historias que construyen puentes" donde abordarán: la democracia y el Estado de derecho, la memoria histórica, y la presencia de los alemanes en Guatemala.

Entre los invitados están la autora, editorialista y filósofa Carolin Friederike Emcke; la autora Helene Bukowski; la ilustradora Mia Oberländer; y el profesor Stefan Peters.

"Queremos fomentar un diálogo vivo con ustedes, junto con diversas instituciones alemanas, y nuestro programa dirigido a profesionales del ámbito de la literatura, trabajaremos sobre temas de educación. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, representantes de pueblos indígenas y académicos, abordaremos cuestiones relacionadas con la democracia, el Estado de derecho y la superación de nuestra historia que a veces ha sido dolorosa", explica Friederike Hellner, Embajadora de la República Federal de Alemania en Guatemala.

"Nuestro objetivo es fomentar el diálogo y explorar nuestra historia compartida: aquello que nos une como alemanes y guatemaltecos, lo que podemos aprender unos de otros, y cómo nuestras diferencias nos enriquecen".

Días horarios y lugar en que se lleva a cabo FILGUA

La XXIII Feria Internacional del Libro en Guatemala se llevará a cabo del 7 al 19 de julio de 2026, en horarios de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

El evento se lleva a cabo en Forum Majadas, ubicado en Anillo Periférico, 27 avenida 6-40, zona 11, dentro del Parque Comercial Majadas en la Ciudad de Guatemala.

¿Cuáles son las actividades de FILGUA?

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Disfruta con toda la familia las actividades que están pensadas para chicos y grandes.

Mira las actividades para niños haciendo click aquí:

"Hace algunos años, un grupo de soñadores comenzó a trabajar con la convicción de construir un país con más lectores. Lo que comenzó con entusiasmo y pocos recursos se convirtió en el evento cultural más importante de Guatemala y en la feria del libro más reconocida de Centroamérica".

"Esta edición reúne a más de 840 actividades culturales, 214 presentaciones de libros, encuentros profesionales, espacios para bibliotecarios y una amplia programación para niñas, niños y jóvenes". explica César Medina Lara, Presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG).