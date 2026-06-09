FILGUA 2026: escritores, invitados, conciertos y detalles

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De manera oficial se llevó a cabo el lanzamiento de la XXIII edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Revelan detalles de la Feria Internacional del Libro FILGUA 2026

La Asociación Gremial de Editores de Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes dieron luz verde a las celebraciones en pro de la lectura en Guatemala bajo el lema "Vamos por un país lectores". El evento se llevará a cabo del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas.

Foto: Pexels.

La edición de este año está dedicada a la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, y Alemania es el país invitado de honor.

Más de 667 actividades culturales, 159 stands, la participación de destacados autores nacionales e internacionales, espacios para la niñez y una amplia agenda literaria y artística darán vida a Filgua 2026.

"Filgua se ha consolidado como el evento cultural más importante de Guatemala, reúne a los distintos actores que conforman el ecosistema del libro: autores, editores, impresores, librerías, bibliotecas y, por supuesto, lectores", ", afirma César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG).

"Reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los ecosistemas culturales del país y con la promoción del acceso al libro y la lectura como derechos culturales de toda la población. Nuestra convicción es que la lectura y la cultura transforman vidas, generan oportunidades y fortalece el tejido social. Apoyar esta feria significa respaldar a autores, editoriales, bibliotecas, promotores culturales, docentes y lectores; significa apostar por la formación de nuevas generaciones capaces de imaginar, crear y construir un mejor país", expresó Emiliano Valdés Melendreras, Viceministro de Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes.

Foto: Pexels.

Alemania como invitado

"Guatemala y Alemania comparten muchos años de historia entretejida, familias, proyectos, ideas y sueños. Filgua 2026 es la oportunidad de celebrar eso en voz alta, con libros, con música y con conversaciones que no necesitan pasaporte, lo que construimos juntos, lo que nos emociona y lo que nos inspira no reconoce fronteras", expresó Sabine Eismann, Encargada de Negocios de la Embajada de Alemania.

El pabellón alemán contará con 133 metros cuadrados, el pabellón alemán reunirá a 30 expositores entre instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales, con un programa literario y político-cultural que va mucho más allá de los libros:

• El peluquero lector: Denny Beuerbach ofrece cortes de cabello mientras niños y adultos leen en voz alta, una experiencia que rompe la barrera entre cultura de élite y cultura popular.

• ⁠Realidad virtual: gafas de inmersión con imágenes de Alemania — paisajes, ciudades, patrimonio — para quienes nunca han visitado el país.

• ⁠Transmisión de partidos de la Copa Mundial de la FIFA en el pabellón.

• ⁠Sesión de DJ, noche musical y noches de cine.

• ⁠Información sobre cómo estudiar y trabajar en Alemania.

• ⁠Programa profesional de tres días sobre el mercado editorial, inteligencia artificial y distribución digital, coordinado por la Frankfurter Buchmesse (Feria del libro de Fráncfort).

Los escritores alemanes que estarán en el país son:

Helene Bukowski Escritora

Autora alemana reconocida por su narrativa distópica y social, cuyo debut "Milchzähne" (Dientes de leche, 2019) fue adaptado al cine, participará en conversatorios sobre crisis existenciales en la literatura, identidad autoral y proceso de escritura, en diálogo con el autor guatemalteco Arnoldo Gálvez.

Carolin Emcke Filósofa · Periodista · Escritora

Ganadora del Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán (2016) y autora de Contra el odio (Taurus). Dialogará sobre memoria histórica, convivencia democrática y duelo colectivo con Gladys Tzul Tzul, Mario Polanco del GAM y poetas guatemaltecas.

Mia Oberländer Ilustradora · novela gráfica

Su novela gráfica Anna obtuvo el Premio de Cómic Berthold Leibinger 2021 y fue traducida a seis idiomas. Ha publicado en The New York Times y ZEITmagazin. Ofrecerá talleres de dibujo para mayores de 8 y de 15 años, y una presentación sobre el auge del cómic adulto.

Stefan Peters Académico · Investigador

Especialista en memoria histórica, democracia y conflictos en América Latina (Universidad Justus-Liebig de Giessen / Instituto CAPAZ). Participará en un panel sobre el pasado en América Latina junto a Otilia Lux y Sabine Eismann, y en un foro sobre investigación científica del DAAD.

Denny Beuerbach "Peluquero lector"

Creador del concepto itinerante que combina cortes de cabello con lectura en voz alta. Durante la feria ofrecerá la experiencia a niños y adultos, y una charla pública sobre por qué la lectura en voz alta transforma comunidades.

Programa profesional del libro: 8, 9 y 10 de julio

De la mano con la Frankfurter Buchmesse (Feria del libro de Fráncfort)— la feria del libro más importante del mundo —, el pabellón alemán acogerá tres días de programa profesional dirigido a editores, traductores, libreros y actores de la industria editorial de Guatemala y Centroamérica. Los temas centrales son el mercado editorial, la inteligencia artificial en la traducción literaria y la distribución digital.

• Miércoles 8 de julio: El mercado del libro: retos y oportunidades. Incluye taller de dos días sobre IA y traducción literaria.

• ⁠Jueves 9 de julio: Formatos de audio y distribución digital: audiolibros en LatAm, metadatos y estrategias de venta.

• ⁠Viernes 10 de julio: Los profesionales tienen la palabra: mesa sobre IA y derechos de autor, keynote de Mia Oberländer sobre el cómic contemporáneo y digitalización en bibliotecas.

Foto: FILGUA oficial)

Rigoberta Menchú Tun

Lideresa maya k'iche' y Premio Nobel de la Paz 1992, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO en 1996, recibió la Condecoración "Legión de Honor en el Máximo Grado de Comandante" en 1996, el "Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional" en 1998, el "Premio Iberoamericano José Martí" en 2002, la "Condecoración del Águila Azteca" en 2010, la "Orden Cultural Rubén Darío" en 2010 y más de treinta doctorados honoris causa en el ámbito de humanidades, otorgados por prestigiosas universidades de América Latina, Europa y Asia, entre ellas la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha publicado libros autobiográficos, sobre cultura de paz y de literatura infantil, estos últimos, en coautoría con Dante Liano, en los que promueve las enseñanzas ancestrales de los Pueblos Indígenas.

Su libro más reciente es "K ́aslemalil-Vivir, El Caminar de Rigoberta Menchú Tum en el Tiempo", publicado en diciembre de 2014 y la segunda edición en diciembre de 2015.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum realizará más de 30 actividades, entre charlas, talleres y conversatorios. La agenda contará con invitados nacionales e internacionales como Rubén Ruiz Guerra, Eduardo Matos Moctezuma y Alberto Carrera Portugal.

El homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum se celebrará el 15 de julio.

Foto: FILGUA.

Presentaciones de libros

Habrá más de 175 presentaciones de libros nuevos, una sala dedicada a los autores nacionales, encuentros entre autores nacionales y sus lectores, firmas de libros, autores guatemaltecos.

Adolfo Méndez Vides.

Francisco Pérez de Antón.

Édgar Ortiz.

Jay Sandoval.

NegmaCoy.

DenisePhe-Funchal.

NictéSerra.

BrendaSolis-Fong.

IrmaAliciaVelásquezNumatuj o GuiselaLópez.

VaniaVargas.

CarolinaEscobarSarti.

Autores internacionales.

Invitados internacionales

• Javier Peña López, español. Escritor, periodista y creador del podcast Grandes infelices, un espacio en el que explora las vidas y manías de grandes autores.

• Raquel Xochiquetzal Rivera Almaguer, mexicana. Académica e investigadora de temas indígenas. Ha realizado estudios de Guatemala y el Popol Vuh.

• Nikolai Grube, alemán. Epigrafista y profesor de antropología e historia del arte. Ha trabajado en proyectos arqueológicos en la región en Petén.

• Eduardo Matos Moctezuma, Arqueólogo y antropólogo dominicano-mexicano. Fundador del proyecto Templo Mayor en la ciudad de Tenochtitlán.

• Paco Ignacio Taibo, mexicano. Escritor, activista y divulgador de la historia y la lectura. Director del Fondo de Cultura Económica.

• Jorge Gonzalvo, español. Escritor, editor y guionista. Es socio fundador y director de Atrapavientos, una organización especializada en literatura infantil y juvenil.

• Marianna Ruiz Johnson, argentina. Escritora, ilustradora y docente. Ganadora del VI Premio Compostela al Álbum Ilustrado.

• David Lozano, español. Escritor y guionista, reconocido por novelas de suspense como Donde surgen las sombras e Intruso, así como por obras como La puerta oscura, Hyde, Cielo rojo y Desconocidos.

• Andrés Salguero, colombiano. Premiado compositor, cantante y músico colombiano con un doctorado en Música de la Universidad de Missouri-Kansas, autor de libros musicales bilingües.

• Flor M. Salvador, mexicana. Se dio a conocer en el panorama literario a través de la plataforma Wattpad bajo el nombre Ekilorhe.

• Ana Pérez, española. Psicóloga y diseñadora, autora de libros en los que comparte píldoras de psicología con un enfoque directo, práctico, útil y con estilo.

• Isabel Revuelta, mexicana. Investigadora e historiadora del arte especializada en historia de México. Autora de textos sobre investigación y divulgación histórica.

• Rodolfo Naró, mexicano. Comunicador, poeta y narrador. Parte de su obra poética ha aparecido en la antología Poesía de Jalisco del siglo XX.

• Gilraen Eäfalas, mexicana. Conocida por sus novelas, poesía y relatos que abordan temas de amor, ansiedad, violencia de género y superación personal.

• Karine Bernal Lobo, colombiana. Psicóloga y escritora. Se inició como escritora en la plataforma Wattpad. Gracias a las historias que compartió fue construyendo una comunidad de lectores que impulsó su carrera literaria.

Oficial.

Homenajes

Se rendirá homenaje a los autores Luis Aceituno y Francisco Alejandro Méndez, así como al artista plástico Arnoldo Ramírez Amaya.

Agenda conmemorativa por los 30 años de los Acuerdos de Paz.

Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Filgua presentará una serie de actividades, entre las que destacan:

• Conversatorios, charlas y exposiciones.

• Homenajes por los 30 años y encuentros entre protagonistas.

• Charla sobre la obra de Roberto Obregón y Otto René Castillo.

• Agenda sobre el papel de las mujeres en los acuerdos de paz.

• Charlas sobre la democracia y los acuerdos de paz.

Actividades culturales

La programación también incluirá diversas noches temáticas y actividades especiales para públicos de todas las edades, entre ellas:

• 8 de julio, Noche de las estrellas

• 9 de julio, Noche de Star Wars

• 10 de julio, Noche del terror

• 12 y 19 de julio, tardes familiares

• 13 de julio, Tarde olímpica, deportes y Mundial

• 16 de julio, jornada de Harry Potter

• 17 de julio, venta nocturna y pijamada de cuentos

Encuentros y actividades especiales

Además de su programación literaria y cultural, la feria será sede de encuentros especializados que reunirán a escritores, ilustradores, investigadores, bibliotecarios, editores y promotores de lectura de distintos países.

Foto: Pexels.

Filgua Niños

Con alrededor de 150 actividades, este espacio ofrecerá cuentacuentos, talleres, conversatorios, charlas educativas, encuentros formativos, tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán.

Adicionalmente, a los estudiantes de escuelas públicas que visiten Filgua y las ferias Libro al viento, se les obsequiará un ejemplar del libro «Algo crece» de Julio Serrano Echeverría. Se ha hecho una impresión de 30,000 libros en español y en 7 idiomas mayas; kaqchikel, k'iche', ch'orti', mam, qanjob'al, q'ecqchi', poqomchi'.

Filgua Música

• Atitlán Cumbia Band

• Ch'umilkaj Curruchiche

• Salto del Tigre

• Los Bichos

• One Man Band

• Marimba Femenina de Conciertos

• Marimba de Concierto de Bellas Artes