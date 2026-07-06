Inicia juicio contra Celina Vargas, cuñada de Manuel Baldizón, por caso Odebrecht

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En el inicio del juicio contra Celina Vargas Monroy, cuñada del excandidato presidencial Manuel Baldizón, el Tribunal escuchó a cuatro testigos.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo A, se desarrolló el inicio del juicio del contra Judith Celina Vargas Monroy, cuñada del excandidato presidencial Manuel Baldizón, en el caso conocido como Odebrecht.

En esta ocasión, el Tribunal escuchó la declaración de cuatro testigos que negaron tener conocimiento de que su nombre figuraría en empresas de cartón que, posteriormente lavarían dinero.

Uno de ellos, aunque aceptó haber sido contratado por Vargas Monroy, dijo haber desempeñado como auxiliar del Gerente General de los Transportes ADN, pero negó saber que su nombre sería usado para representar legalmente a una empresa vinculada al caso Odebrecht.

En el inicio del juicio contra Celina Vargas Monroy, cuñada del ex candidato presidencial, Manuel Baldizón, el Tribunal de Myaor Riesgo A, escuchó a cuatro testigos. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/l8R4ZrYWgv — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 6, 2026

Mientras otro, aseveró que sus datos fueron usados para ser nombrado representante legal de dos empresas sin que diera su consentimiento.

Por su parte, Vargas Monroy se abstuvo de declarar en el inicio del juicio en su contra. Ella es acusada por los delitos de falsedad ideológica y robo agravado dentro del caso Odebrecht.

Sobre el caso

Según la investigación del MP, Vargas Monroy es señalada de ser la persona que se encargaba de administrar, coordinar y reclutar personas que prestaban sus servicios laborales.

Vargas Monroy es cuñada del excandidato presidencial, quien enfrenta juicio por su presunta participación en una estructura que recibía sobornos de la constructora brasileña Norberto Odebrecht. Con esto, se le acusa de haber creado varias empresas para recaudar fondos producto de esos sobornos.