Guatemala anula órdenes de aprehensión contra exfiscales en el caso Odebrecht

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La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones anuló la persecución penal contra el extitular de la Cicig y exfiscales del MP en el caso Odebrecht.

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En cumplimiento a lo resuelto por la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Sala Tercera de Corte de Apelaciones confirmó la anulación de la persecución penal contra el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez y de exfiscales del Ministerio Público (MP), en el caso Odebrecht.

Con esta decisión quedan anuladas las órdenes de aprehensión giradas contra Velásquez, la exfiscal General Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, entre otros.

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ había revocado en definitiva la resolución emitida por la propia Sala Tercera que, en junio de 2025, había girado órdenes de captura y la declaración de rebeldía relacionada con el caso Odebrecht.

En aquella oportunidad, las ordenes emitidas por dicha Sala también alcanzaban a Sandoval, Xiomara Sosa, Juan Pablo Carrasco, Luis Gaitán, Rudy Lemus, así como exfuncionarios del MP.

La resolución de la Sala Tercera de Apelaciones incluye al exjefe de la extinta Cicig, Iván Velásquez. (Foto: Archivo/Soy502)

Motivos de la acusación

La resolución de la Sala Tercera fue por petición de la FECI, en ese entonces a cargo del exfiscal Rafael Curruchiche, quien aseguró que "la estructura criminal encabezada por Velásquez" benefició a empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de Q3 mil millones.

El 12 de mayo de 2025, el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la jueza Abelina Cruz Toscano, autorizó siete órdenes de captura por este caso.

Esto sucedió, en una nueva fase de investigación de la FECI, en la cual aseguran que a través de empresas de cartón fluyó dinero que fue utilizado por Odebrecht para sobornar a funcionarios guatemaltecos.