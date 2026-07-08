Caso Itzapa: inicia juicio contra siete policías por ejecuciones extrajudiciales

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Este martes 7 de julio inició el juicio contra siete agentes de la PNC acusados por el delito de ejecución extrajudicial por el asesinado de un ciudadano canadiense y un guatemalteco.

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En el Tribunal de Mayor Riesgo B inició el juicio contra siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), acusados del delito de ejecución extrajudicial en el caso conocido como Itzapa, originado por el asesinado del ciudadano canadiense Milton Nelson Santamaría y el guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Durante la audiencia, el Tribunal escuchó al jefe de la subestación policial de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, Edy Leonel Vásquez Rabanales, quien dijo que se encontraba en turno supervisando los servicios operativos de los agentes y el tema administrativo la fecha de los crímenes.

Explicó que los agentes Yulisa Nabely Ayala Yol y Fredy Santiago Velásquez Pérez cubrían el servicio abordo de una motocicleta y eran los únicos de turno ese día. También que ambos tuvieron un inconveniente en uno de los negocios de la localidad cuando aplicaban tareas de despistolización y ley seca ya que unas personas pusieron resistencia al notarlos en una tienda de conveniencia.

Aseveró que uno de los agentes le comunicó que tuvieron que usar la fuerza para reducir al orden a una de las personas que habían identificado y que posteriormente falleció, mientras que el otro se fugó.

Según, la investigación las víctimas fueron arrestadas, golpeadas y asesinadas en la subestación policial local en abril de 2024.

En el inicio del juicio por el caso de ejecución extrajudicial, el Tribunal escuchó a siete agentes de la PNC acusados. (Foto: Wilder López/Soy502)

Agentes acusados

Por el delito de ejecución extrajudicial:

Yorleni Lisbeth Macario Ramos

Yulisa Nabely Ayala Yol

Mauricio Abraham Contreras Salán

Fredy Santiago Velásquez Pérez

Por abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y negación de auxilio:

Jacobo Jeremías Rojas

Por incumplimiento de deberes, obstaculización a la acción penal, omisión de denuncia y negación de auxilio:

Angel Vásquez Sajbochol

Ejecución extrajudicial y desaparición forzada:

Edy Leonel Vásquez Rabanales

Sobre el caso

Este caso se remonta a abril de 2024, cuando se reportó que en municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, agentes de la PNC habían dado muerte al ciudadano de origen canadiense Milton Nelson Santamaríy se dio la desaparición del guatemalteco Eldin Leonel Choc Xi.

Tras lo sucedido, resaltó que varios agentes policiales asignados a la subestación de dicha localidad, incluyendo el subinspector, quien se desempeñaba como jefe policial huyeron, motivo por el cual fueron vinculados al proceso.

El subinspector y jefe policial Edy Leonel Vásquez Rabanales fue deportado de Estados Unidos a donde había huido para enfrentar a la justicia. Además, en las investigaciones efectuadas se pudo determinar la complicidad de otros actores en la escena, por lo que fue ligado a proceso un bombero, quien aceptó cargos por encubrimiento.