Condenan a pandilleros de El Gallito a 16 años de prisión

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A 16 años de prisión fueron condenados dos de los 34 pandilleros capturados en el Barrio El Gallito.

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El Juzgado Noveno Penal, a cargo de la jueza Aurora Gutiérrez, condenó a 16 años de prisión a dos de los 34 pandilleros capturados en el barrio El Gallito. No obstante, al haberse acogido al procedimiento de aceptación de cargos, la pena fue reducida en un 50 %.

La condena fue impuesta a Dereck Rolando Pérez Paredes y Jean Carlos García Luis por los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito.

En el caso de Wilson Reinaldo Yol Marroquín, únicamente se le impuso una pena de ocho años de prisión, la cual quedó reducida a cuatro años tras acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Según la juzgadora, la pena de ocho años por el delito de asociación ilícita se impuso al considerar que los acusados pertenecían a una estructura criminal de la pandilla Mara Salvatrucha, a la que se le atribuyen múltiples hechos de extorsión.

El Juzgado Noveno Penal, a cargo de la jueza Aurora Gutiérrez condenó a 16 años de prisión a tres de los 34 pandilleros de la Mara Salvatrucha capturados en el Barrio El Gallito. (Video: Wilder López/Soy502) pic.twitter.com/U7sJoHFieL — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 7, 2026

Reparación digna

En cuanto a la reparación digna, la jueza resolvió que Pérez Paredes deberá pagar Q7 mil por los montos depositados en la cuenta bancaria utilizada para la comisión de los hechos, en un plazo de un mes.

Asimismo, por el delito de asociación ilícita, deberá aportar Q10 mil a la Fundación Guatemalteca para Niños Sordociegos, también en un plazo de un mes.

En el caso de García Luis, la reparación digna fue fijada en Q16 mil y, adicionalmente, deberá pagar Q10 mil por el delito de asociación ilícita al Hogar para Ancianos Juan Pablo II.

Por su parte, Yol Marroquín deberá cancelar Q10 mil, en un plazo de un mes, por el delito de asociación ilícita, monto que será destinado a la Asociación Voz de la Niñez y Adolescencia.