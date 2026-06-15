Iniciativa plantea plazas permanentes para docentes que están por contrato

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Maestros de los renglones 021 y 022 podrían pasar al renglón 011 con plaza permanente.

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La iniciativa 6591 propone establecer un mecanismo para que maestros y docentes contratados bajo los renglones presupuestarios 021 y 022 del Ministerio de Educación puedan ser trasladados al renglón 011 al personal permanente.

La propuesta surge ante la situación de miles de docentes que trabajan con contratos temporales y que, año con año, deben esperar la renovación de sus contratos que genera incertidumbre laboral y limita el acceso a beneficios que sí reciben quienes cuentan con una plaza permanente.

La propuesta pretende brindar mayor estabilidad laboral al magisterio. (Imagen: captura de pantalla)

Con esta iniciativa se pretende que los docentes puedan acceder a una mayor estabilidad laboral, prestaciones y beneficios dentro del escalafón magisterial. El diputado José Chic señaló que el objetivo es brindar una mayor dignificación a los maestros y maestras del país durante el ejercicio de su profesión.

Los docentes podrían acceder a beneficios y ascensos dentro del escalafón magisterial. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

La iniciativa establece que el Ministerio de Educación será la entidad encargada de desarrollar el proceso y una de las primeras acciones, en un plazo de dos meses, es realizar un inventario de las plazas vacantes en los centros educativos del país.

Además, deberá completar el proceso de traslado hacia el renglón 011 en un período de seis meses, incluyendo la creación y supresión de puestos según sea necesario.

También contempla la creación de plazas de catedráticos especializados a tiempo completo para el nivel de educación media, tanto en los ciclos básico como diversificado.

La aplicación de la ley abarcará estos niveles educativos:

Educación inicial

Educación preprimaria

Educación primaria

Educación media en los ciclos básico y diversificado

Asimismo, menciona que la Oficina Nacional de Servicio Civil reciba una asignación adicional de Q10 millones para fortalecer el personal encargado de gestionar estos trámites, mientras que el Ministerio de Finanzas deberá garantizar los recursos necesarios para la implementación de la ley, incluidos los aumentos salariales y complementos correspondientes.

Agenda Legislativa

El diputado Juan Carlos Rivera, secretario de la Comisión Permanente del Congreso, indicó que la iniciativa estaba incluida entre los temas previstos para discutirse en la segunda sesión extraordinaria de junio, sin embargo, no fue posible debido a la falta de quorum.

Además, aseguró que buscará que sea considerada como una de las prioridades dentro de la agenda legislativa, siempre que se alcancen los acuerdos necesarios.

Diputados buscan que el tema sea prioritario en la agenda legislativa. (Foto: Archivo/Soy502)

La propuesta fue presentada por el diputado Chic, fue conocida por el pleno el 19 de agosto de 2025 y recibió dictamen favorable por la comisión el 12 de mayo de 2026.