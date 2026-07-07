Tragedia familiar: la insólita razón por la que un hombre asesinó a su cuñado

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Lo que inició como una pelea familiar, terminó en tragedia.

José Sennon Dubón Cabrera, de 25 años, murió luego de ser atacado con un arma blanca, presuntamente por su cuñado Hernán Ramos Gonzáles, de 56, quien fue capturado por las autoridades.

Según la investigación preliminar, el joven había regresado a su vivienda, ubicada en San Marcos, luego de una jornada laboral en una finca, cuando se habría originado una discusión con Ramos.

El conflicto comenzó cuando el hombre le habría exigido realizar tareas de limpieza, a lo que la víctima se negó argumentando que estaba cansado.

Durante el altercado, José resultó herido con un arma blanca. Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para brindarle atención; sin embargo, confirmaron que falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El cuerpo de la víctima quedó en el patio de la vivienda. (Foto: Rudy López)

Huyó del lugar

Tras el hecho, el presunto responsable huyó del lugar, pero fue localizado y capturado en las cercanías del río Suchiate mediante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC), que recibió apoyo de vecinos.

Tras la aprehensión, el presunto asesino fue trasladado a la subestación policial de Ocós y quedó a disposición de las autoridades competentes.