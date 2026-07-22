¡Instagram se cae! Usuarios reportan fallas este 22 de julio

Usuarios reportaron varias fallas, entre ellas para enviar mensajes e iniciar sesión.
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Instagram presentó una caída esta mañana de miércoles. Desde las primeras horas, varios usuarios han reportado distintas fallas.
De acuerdo a las quejas planteadas en X, la aplicación habría presentado fallas en su sistema de mensajería.
Otros usuarios también reportaron problemas a través de Downdetector, una plataforma online que monitorea el estado de servicios digitales en tiempo real.
En algunos casos, la red social no deja iniciar sesión, no muestra publicaciones, presenta desconexiones continuas y tampoco permite enviar mensajes desde la versión web y móvil.
Hasta ahora Meta no se ha pronunciado, por lo que se desconoce si se trata de una falla general o local.