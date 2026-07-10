El instructor de aviación que se lanzó al vacío y dejó a su alumna aterrizar sola

-

"Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante". Esas fueron las últimas palabras que el instructor de vuelo Leandro Bertazzo dijo antes de lanzarse del transporte aéreo.

OTRAS NOTICIAS: Una adolescente falleció en los festejos de la victoria de Francia contra Marruecos

Leandro Bertazzo era un instructor de aviación en Argentina que perdió la vida el pasado sábado 4 de julio, luego que se abandonara a su alumna dentro de la nave y se lanzara al vacío.

Según informó Rosario, de 22 años, se encontraba realizando sus últimas horas de vuelo para completar su adiestramiento, cuando Bertazzo le dijo: "Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante". Posteriormente se quitó los auriculares, el cinturón de seguridad, dejó a un lado el celular, abrió la puerta de la aeronave y se arrojó desde una altura de 250 metros al vacío.

Ante esta acción, la practicante dio aviso de lo sucedido y aterrizar. Veinte minutos más tarde hallaron el cuerpo del piloto sin vida en una zona rural al sur de la localidad argentina de Toledo, en la provincia de Córdoba.

El episodio ocurrió en el aeródromo de Coronel Olmedo, aproximadamente a 700 kilómetros de Buenos Aires y según los datos que se conocen del caso; la alumna ya poseía licencia de piloto privado, pero aún le faltaban horas de vuelo para completar su adiestramiento. Desde el aire, reportó a Eduardo Álvarez, dueño de la escuela de vuelo Flying Parrot, lo que había sucedido a bordo de la aeronave.

Una vez que la alumna había aterrizado, el dueño de la academia volvió a despegar para trazar las coordenadas del lugar de la caída y dar aviso a las autoridades, que enviaron efectivos de la Patrulla Rural Centro y un servicio de emergencias.

Fotografía de las redes sociales de la academia donde laboraba el piloto fallecido. (Foto: Escuela de Vuelo Flying Parrot Córdoba)

Había llegado alegre como siempre

De acuerdo con las personas que trabajaban con Bertazzo, nada hacía sospechar el desenlace de la jornada, que se inició como cualquier otro día.

"Ese día, habíamos visto a Leandro como cualquier otro. Llegó con alegría, a los besos como siempre. Solo llamó la atención que, en lugar de venir con su auto como siempre, le había pedido a un alumno que lo fuera a buscar a la casa donde vivía con sus padres en un barrio de la ciudad de Córdoba. Vinieron conversando de lo más bien", contó Álvarez al periódico La Nación.

"Ese día, habíamos visto a Leandro como cualquier otro. Llegó con alegría, a los besos como siempre. Solo llamó la atención que, en lugar de venir con su auto como siempre, le había pedido a un alumno que lo fuera a buscar a la casa donde vivía con sus padres en un barrio de la ciudad de Córdoba. Vinieron conversando de lo más bien", contó Álvarez al periódico La Nación.

El piloto habría actuado con naturalidad desde que llegó a la academia ese día. (Foto: Redes Sociales)

Estaba en tratamiento psiquiátrico

La familia del piloto contó que era soltero y no tenía hijos, pasaba por un "mal momento" y que estaba bajo tratamiento psiquiátrico vinculado a asuntos de su vida personal. Álvarez lo describió como un "excelente profesional" que estaba "siempre alegre y provocaba la admiración de todos sus alumnos".

El piloto, que el día del hecho se presentó a trabajar puntual y bien vestido, acumulaba casi una década de formación continua y experiencia en la actividad. De acuerdo con sus redes sociales, poseía la licencia de piloto de transporte de línea aérea (ATP) otorgada por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), el nivel más alto de certificación para pilotos.

La investigación quedó a cargo de la justicia federal de Córdoba, que buscará determinar las circunstancias del hecho y avanzar con los peritajes.

* Con información de El País