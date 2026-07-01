Enfermero habría agredido a paciente en quirófano de hospital

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El director del centro asistencial confirmó el hecho y la familia señala a un enfermero como el supuesto agresor.

Las alertas se encendieron en el Hospital Regional de Quiché luego que trascendiera una denuncia por una supuesta agresión sexual en contra de una paciente en el interior de una sala de operaciones de dicho centro asistencial. El principal sospechoso es un enfermero.

​El director del centro asistencial, Rony Mendoza, confirmó en declaraciones a medios locales que el caso es verídico y que de inmediato se procedió a brindar el acompañamiento respectivo a la víctima.

De acuerdo a Mendoza, se activó la ruta de atención para víctimas de violencia y se dio aviso a las autoridades competentes, por lo que peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y fiscales del Ministerio Público (MP) acudieron al lugar para entrevistar a la afectada.

Pese a que la paciente no quiso hacer la denuncia, las investigaciones continúan. (Foto: Bernardo Montúfar/colaborador)

​Sin embargo, el director detalló que la paciente decidió no ratificar la denuncia ante los órganos de justicia; sin embargo, fue enfático en que la investigación interna sigue en marcha.

​"A nosotros nos toca continuar con el proceso administrativo. Independientemente de que la persona no haya querido ratificar su denuncia, el proceso de la institución continúa de oficio", aseguró el médico.

​Al ser cuestionado sobre las medidas tomadas con el enfermero señalado por la familia de la víctima, el director explicó que, para resguardar la seguridad de los internos y respetar la presunción de inocencia, el trabajador fue removido de su puesto habitual.

El señalado fue trasladado a un área donde no tiene contacto con pacientes. (Foto: Bernardo Montúfar/colaborador)

​Actualmente, el empleado se encuentra laborando en una sección administrativa del hospital donde no tiene ningún tipo de contacto ni acceso a los pacientes.

El reajuste se mantendrá mientras el Departamento Jurídico y la oficina de Recursos Humanos, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), culminen las audiencias y la recolección de información para determinar las sanciones definitivas.