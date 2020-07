El Ministerio Público (MP) de Honduras empezó a inspeccionar los contenedores que arribaron al país vecino, el viernes.

El guatemalteco, Axel López, es acusado de plagiar fotos y documentación para vender al gobierno hondureño siete hospitales móviles para enfrentar la pandemia del Covid-19. Los hospitales están valorados en 48 millones de dólares.

La empresa SDI Global LLC, con sede en Turquía, aseguró que presentaron cargos penales contra Axel López y las empresas que representa, pues los acusan de apropiarse de información de esa compañía para cerrar el trato.

TE PUEDE INTERESAR:

Guatemalteco acusado de estafar a Honduras con hospitales móviles

La Fiscalía de Honduras solo ha podido verificar un contenedor este sábado. Los 77 restantes serán inspeccionados cuando Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), les entregue la documentación pendiente.

"Está raro que un contenedor no tenga sello, se levantó el acta. No se abrirá otro contenedor más, mientras Invest no mande las facturas", informó el portavoz, Yuri Mora.

LEE ADEMÁS:

Estos son los 5 países menos preparados para la pandemia

La acusación

Axel López nació en Guatemala y migró hacia Estados Unidos, por lo que posee la doble ciudadanía. El connacional es representante legal de las empresas ELMED Medical System y Mobile Hospitals, con sede en Florida, Estados Unidos.

Estas compañías vendieron los siete hospitales móviles a Honduras, a través de la dependencia gubernamental Invest-H.

Sin embargo, SDI Global LLC, empresa que se identifica como la fabricante de los hospitales, señala que nunca se hizo un arreglo formal con el gobierno hondureño para la construcción de las estructuras.

NO DEJES DE LEER:

Así podrás solicitar el segundo pago del "Bono Familia"

Según explican, un intermediario, identificado como Axel López, elaboró una falsa propuesta para concretar el acuerdo.

López habría usado ilegalmente el folleto de la empresa SDI Global LLC, con fotografías, descripción de sus productos, materiales, diseños y su número de registro en Estados Unidos, como si fuera propiedad de Mobile Hospitals y/o Elmed Medical System.

Marco Bográn, exdirector de Invest-H, confirmó que se había pagado el 100% del contrato a Elmed Medical, sin tener una garantía comercial.

*Con información de El Heraldo y La Prensa