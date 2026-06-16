Irán afirma que la nueva fase de diálogo con EE. UU. puede empezar esta semana

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El acuerdo entre Washington y Teherán prevé el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar temas como el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

El canciller iraní aseguró este martes que las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear y el levantamiento de sanciones podrían empezar esta semana, cuando se firme el acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

La firma de ese memorando de entendimiento para terminar con casi cuatro meses de conflicto regional está prevista el viernes, cuando debería también abrirse "completamente" el estrecho de Ormuz, afirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo iraní de esa ruta cortó la exportación de hidrocarburos desde el Golfo, lo que aceleró la inflación, y causó problemas de suministros de fertilizantes y otros productos en Estados Unidos y otros países.

El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán prevé el inicio en un plazo de 60 días de nuevas negociaciones para abordar temas más espinosos, como el programa nuclear de Irán o las sanciones internacionales contra ese país.

"Probablemente el viernes, en un lugar aún por determinar, comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final", dijo el canciller iraní, Abás Araqchi.

A la firma asistirán el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien dijo que Trump podría también estar presente. Según el gobierno suizo, la ceremonia tendrá lugar en un resort de lujo situado en la montaña Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna.

El lugar "fue propuesto por los mediadores pakistaníes y cataríes, así como por Estados Unidos e Irán", indicó la cancillería suiza a la AFP.

| Vance: "Todas estas cosas vienen acompañadas de beneficios si Irán cumple, y nada si Irán no cumple... Lo más importante es que van a tener un compromiso verificable de no construir un arma nuclear." pic.twitter.com/HH52AOKjWN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 16, 2026

Reapertura de Ormuz

Trump y Vance anticiparon la reapertura de Ormuz, por donde antes de la guerra solía circular una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Teherán cerró esa ruta crucial al comienzo de la guerra. En respuesta, Washington impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, que ya levantó, según dijo este martes Majid Takht-Ravanchi, viceministro iraní de Relaciones Exteriores.

Tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz, el barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó este martes un 5,06% hasta los 78,96 dólares. Su equivalente estadounidense, WTI, perdió 5,82% hasta los 76,05 dólares.

*Con información de AFP