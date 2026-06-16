¡Se desploma! Petróleo baja de los 80 dólares por primera vez desde marzo

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Esta baja se registró luego del anuncio de Trump sobre la apertura del estrecho de Ormuz.

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El barril de petróleo Brent, referencia mundial del crudo, cayó por debajo del umbral de los 80 dólares por primera vez desde principios de marzo, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que el estrecho de Ormuz reabrirá totalmente para el viernes.

Desde que el lunes se anunció que Teherán y Washington habían alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y que se restablecería el tránsito por esa vía marítima estratégica, el precio del petróleo ha ido bajando.

Este martes hacia las 12H19 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto caía 3,86%, situándose en 79,96 dólares, antes de remontar y rondar los 80 dólares.

| El presidente de EE.UU., Donald Trump, señala que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confía en que esté totalmente habilitado este viernes en cuanto se acabe el trabajo de desminado. pic.twitter.com/v63MDTAJEh — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 16, 2026

Buques "empiezan a salir" del estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que los barcos comerciales "empiezaron a salir" del estrecho de Ormuz, gracias al anuncio de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

"Los barcos empiezan a salir, muchos cargados con petróleo, del estrecho de Ormuz", indicó Trump en su red Truth Social, mientras se dirigía a la cumbre del G7 en Francia.

Con información de AFP