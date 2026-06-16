¿Buscas trabajo? El Irtra anuncia nuevas vacantes

El Irtra habilitó nuevas vacantes para quienes estén en busca de una oportunidad laboral.
OTRAS NOTICIAS: Emotiva escena: vendedor y su hijo juegan fútbol con una botella plástica (video)
El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra) anunció nuevas ofertas de trabajo.
1. Maestro panadero
Entre los requisitos están:
- Poseer estudios a nivel diversificado, en carreras afines al puesto.
- Experiencia mínima de tres años en el ramo de la panadería.
- Contar con experiencia en la elaboración de panes tradicionales, masas madre y bollería.
- Tener conocimiento sólido basado en experiencia sobre manejo de personal operativo.
Envía tu CV a reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto SUPERVISORA DE EVENTOS a más tardar el 20 de junio.
2. Supervisora de eventos
Entre los requisitos están:
- Ser estudiante del tercer año de licenciatura en Administración de Empresas turísticas y hoteleras, Administración de Empresas, Mercadotecnia y publicidad.
- Tener experiencia en organización o coordinación de eventos.
- Conocimiento en logística y protocolo.
- Disponibilidad para laborar fines de semana y días festivos.
Envía tu CV a reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto SUPERVISORA DE EVENTOS, a más tardar el 20 de junio.
3. Sous Chef
Entre los requisitos están:
- Poseer estudios culminados a nivel diversificado, de preferencia con carrera técnica culinaria.
- Tener experiencia mínima de cinco años como supervisor de cocina y/o como mínimo tres años de experiencia como Sous Chef.
- Contar con conocimientos culinarios en: Cocina nacional e internacional, Creación de menús, Control de costos, Aseguramiento de la calidad y Certificación de process HACCP, BPMs o Serv Safe.
Envia tu CV a reclutamiento.reu@irtra.org.gt e indica en el asunto SOUS CHEF, a más tardar el 20 de junio.