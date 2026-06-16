Emotiva escena: vendedor y su hijo juegan fútbol con una botella plástica (video)

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Esta escena hizo que muchos usuarios recordaran la famosa e inspiradora cinta "En busca de la felicidad".

Un emotiva escena captada por un conductor en la calzada Roosevelt ha causado nostalgia y a la vez, esperanza.

Un vendedor ambulante fue visto junto a su pequeño hijo jugando al fútbol con una botella de plástico, esto mientras ofrece su venta a los automovilistas que pasan por el lugar.

El video ha hecho que muchos recuerden la famosa película de Will Smith "En busca de la felicidad", historia que relata la complicada situación económica que afronta un padre mientras cuida a su hijo.

Las imágenes muestran la alegría e inocencia del pequeño, quien a pesar de las precariedades que afronta, solo desea jugar, aunque no tenga un balón.

Mira aquí el video:

Se acuerdan de aquella película "En búsqueda de la felicidad" pic.twitter.com/LE4VpnSxS3 — @CoronaVirusGT (@CoronaVirusGT) June 16, 2026

Escenarios como estos reflejan la resiliencia de quienes enfrentan la brecha social con esfuerzo, pero también con un poco de alegría.