IRTRA revive su historia con una exposición en Xetulul

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El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (Irtra), en conjunto con Banco Industrial y Galerías Abiertas de Ricky López Bruni, anunciaron la exposición fotográfica "Historia del Irtra", la cual invita a recorrer visualmente la evolución de la institución.

La muestra reúne imágenes que retratan la esencia del Irtra a través de los años: su arquitectura, los parques que se han convertido en destinos favoritos de los guatemaltecos, los hostales que han sido escenario de innumerables recuerdos familiares y, especialmente, las personas que han contribuido a construir esta historia.

(Fotografía cortesía: Irtra)

Más que una colección de fotografías, la exposición busca reconstruir la memoria de una institución que ha acompañado a millones de trabajadores y sus familias, convirtiéndose en un referente de recreación, descanso y bienestar en Guatemala.

Un recorrido por el pasado, presente y futuro

Cada imagen permite descubrir diferentes facetas del Irtra, desde sus inicios hasta su constante transformación. La colección muestra cómo la visión de recreación y servicio ha evolucionado con el tiempo, manteniendo siempre el compromiso de brindar experiencias memorables a sus visitantes.

La exposición se encuentra instalada en la Plaza de la Pirámide del Parque de Diversiones Xetulul, en Retalhuleu, uno de los espacios más representativos del complejo recreativo. El lugar se transforma así en una galería abierta donde los visitantes pueden detenerse a contemplar la historia detrás de cada fotografía.

Fotografía para acercar la cultura a todos

La iniciativa cuenta con el respaldo de Galerías Abiertas de Ricky López Bruni, un proyecto cultural que desde 2018 ha llevado exposiciones fotográficas a espacios públicos de Guatemala, acercando el arte y la historia a millones de personas.

A través de esta alianza, "Historia del Irtra" busca que cada visitante encuentre una conexión personal con las imágenes, recordando experiencias vividas o descubriendo el impacto que la institución ha tenido en la vida de generaciones enteras.

(Fotografía cortesía: Irtra)

"Historia del Irtra" invita a observar, recordar y celebrar un legado que continúa creciendo. Un recorrido visual que demuestra cómo, generación tras generación, el Irtra se ha convertido en una pieza importante de la identidad guatemalteca.