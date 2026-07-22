Philipsen rompe la sequía y conquista la etapa 17 del Tour de Francia

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El belga Jasper Philipsen estrenó su casillero de victorias en el Tour de Francia 2026 al imponerse este miércoles en la etapa 17, con final en Voiran, tras imponerse al esprint a un grupo de unos 30 corredores en una jornada de transición para los aspirantes al título.

Con un impecable trabajo de su compañero Mathieu van der Poel en los kilómetros finales, el velocista del equipo Alpecin cruzó la meta por delante del suizo Mauro Schmid y del neerlandés Olav Kooij. El triunfo representó su undécima victoria de etapa en la Grande Boucle, pero la primera en la presente edición.

Los principales favoritos de la clasificación general, encabezados por el maillot amarillo Tadej Pogacar, arribaron en un segundo grupo, varios minutos después de los escapados.

Y el ganador de la etapa más loca del #TDF2026 es... ¡Jasper Philipsen!



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Pogacar sigue al frente

A falta de tres exigentes etapas de montaña en los Alpes, el esloveno conserva una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre el belga Remco Evenepoel, su escolta más cercano.

El equipo Alpecin celebró así su segundo triunfo de etapa en esta 113a. edición del Tour, después de la victoria lograda por Van der Poel en Ussel. Además, Bélgica alcanzó seis triunfos en la carrera gracias a los tres éxitos de Tim Merlier (quien ya abandonó la competencia) y los dos de Evenepoel, conseguidos en Plateau de Solaison y en la contrarreloj de Thonon-les-Bains.

Recompensa a la insistencia

La victoria fue un alivio para Philipsen, quien había rozado el triunfo en varias oportunidades durante este Tour. La emoción fue evidente al cruzar la meta, donde permaneció tendido sobre el asfalto mientras celebraba un éxito que se le había resistido.

Con este resultado, el belga también recortó distancias en la clasificación por puntos y quedó a solo siete unidades del danés Mads Pedersen, quien finalizó octavo en la etapa.

La jornada estuvo marcada por constantes ataques que rompieron el pelotón y, por momentos, pusieron en aprietos al mexicano Isaac del Toro, tercero de la clasificación general.

Una más: 11 etapas en cinco años para Jasper Philipsen en la Grande Boucle. pic.twitter.com/V4HCpON4xp — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 22, 2026

Un grupo de 16 corredores, con Van der Poel y el combativo Quinn Simmons entre sus integrantes, comandó gran parte del recorrido antes de ser alcanzado por otros seis ciclistas, entre ellos Pedersen y Jasper Stuyven.

Stuyven trató de sorprender con un ataque en solitario en el tramo final, pero fue neutralizado a poco más de tres kilómetros de la meta, situada en la subida de la Commanderie.

¡POR FIN, JASPER!



Tanto lo buscó Philipsen y se le dio: el del Alpecin conquistó la Etapa 17 en el sprint. Mauro Schmid y Olav Kooij completaorn el podio. pic.twitter.com/kZ0UuLvdNO — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 22, 2026

En el cierre, Van der Poel volvió a ser determinante al lanzar el esprint de Philipsen, quien respondió con toda su potencia para quedarse con una victoria que, por fin, abrió su cuenta en el Tour 2026.

*Con información de AFP